В Тульской области водитель сбил девочку и скрылся с места ДТП
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
5 января, около дома № 1 по улице Парковый проезд, города Новомосковска, водитель, управляя неизвестным автомобилем, сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал девочка-пешеход. Её оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.
Водитель с места происшествия скрылся. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-розыскные мероприятия.