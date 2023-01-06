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НовостиПроисшествия6 января 2023 12:00

В Тульской области водитель сбил девочку и скрылся с места ДТП

Подростку оказали медицинскую помощь
Источник:kp.ru
В Тульской области водитель сбил девочку и скрылся с места ДТП

В Тульской области водитель сбил девочку и скрылся с места ДТП

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

5 января, около дома № 1 по улице Парковый проезд, города Новомосковска, водитель, управляя неизвестным автомобилем, сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал девочка-пешеход. Её оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.

Водитель с места происшествия скрылся. В данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-розыскные мероприятия.