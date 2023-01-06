На 51% завешена реконструкция Московского путепровода в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По информации от администрации города, завершен первый этап реконструкции Московского путепровода в Зареченском районе. Готовность объекта уже составляет 51 %.

Подрядчик приступил ко второму этапу. В связи с этим этапа изменилась схема движения транспорта. Открыты две полосы на левой, уже отремонтированной части моста — одна для попутного, другая для встречного. Городской общественный транспорт ходит по прежней схеме.

Завершить работу планируют к концу декабря 2023 года.