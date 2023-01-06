В Туле прошло профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир»
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Проводилось оно возле ТЦ «Макси» в Туле.
В результате выяснилось, что правила нарушает каждый 10-ый водитель. Всего за час было поймано 10 родителей, которые перевозили детей без специальных удерживающих устройств. В их адрес были составлены протоколы.
Вот правила перевозки детей с 7 до 12 лет, установленные в 2017 году:
- перевозить детей нужно только в специальном кресле;
- необходимо подбирать его с учетом веса и роста ребенка;
- при поездке на переднем сиденье отключать подушку безопасности;
- С 12 лет можно пристегивать только штатными ремнями безопасности, если рост ребенка выше 1,5 метров, а вес больше 36 килограммов.
Штраф за данное правонарушение составляет 3 тысячи рублей.