В Туле прошло профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребенок-пассажир». Проводилось оно возле ТЦ «Макси» в Туле.

В результате выяснилось, что правила нарушает каждый 10-ый водитель. Всего за час было поймано 10 родителей, которые перевозили детей без специальных удерживающих устройств. В их адрес были составлены протоколы.

Вот правила перевозки детей с 7 до 12 лет, установленные в 2017 году:

- перевозить детей нужно только в специальном кресле;

- необходимо подбирать его с учетом веса и роста ребенка;

- при поездке на переднем сиденье отключать подушку безопасности;

- С 12 лет можно пристегивать только штатными ремнями безопасности, если рост ребенка выше 1,5 метров, а вес больше 36 килограммов.

Штраф за данное правонарушение составляет 3 тысячи рублей.