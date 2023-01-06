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НовостиПроисшествия6 января 2023 10:00

Жительница Тульской области избила женщину-врача: возбуждено уголовное дело

Пострадавшей вовремя оказали медицинскую помощь
Источник:kp.ru
Жительница Тульской области избила женщину-врача: возбуждено уголовное дело

Жительница Тульской области избила женщину-врача: возбуждено уголовное дело

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

22 декабря 2022 года 41-летняя женщина, проживающая в поселке Рассвет Ленинского район, черенок от лопаты избила в подъезде свою соседку, которая работает врачом-педиатром. Также, в момент происшествия, злоумышленница угрожала убийством работнице больницы.

Пострадавшей успели вовремя оказать медицинскую помощь. Угрозы жизни и здоровью нет.

В данный момент на нападавшую возбуждено и расследуется уголовное дело.