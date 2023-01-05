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НовостиПроисшествия5 января 2023 11:59

В Тульской области затопило два моста и Пролетарскую набережную

Движение транспорта на данном участке дороги временно прекращено
Источник:kp.ru
В Тульской области затопило два моста и Пролетарскую набережную

В Тульской области затопило два моста и Пролетарскую набережную

Фото: материалы пресс-служб

5 января 2022 года в городе Чекалин и в деревне Мишнево Суворовского района затопило два низководных моста. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Тульской области.

В данный момент там временно прекращено движение транспортного средства. Также установлены соответствующие знаки. Существуют объездные пути.

Помимо этого, в Туле из-за повышения уровня воды затопило Пролетарскую набережную. Администрацию города занимается данным вопросом.