В Тульской области затопило два моста и Пролетарскую набережную Фото: материалы пресс-служб

5 января 2022 года в городе Чекалин и в деревне Мишнево Суворовского района затопило два низководных моста. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Тульской области.

В данный момент там временно прекращено движение транспортного средства. Также установлены соответствующие знаки. Существуют объездные пути.

Помимо этого, в Туле из-за повышения уровня воды затопило Пролетарскую набережную. Администрацию города занимается данным вопросом.