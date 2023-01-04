Житель Тульской области получил штраф за демонстрацию нацистской символики Фото: соцсети

31-летний житель Тульской области оштрафован за нацистские татуировки. Мужчина решил выставить в социальной сети всем на показ свое боди-творчество, за что и понес заслуженное наказание.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ и назначил административный штраф.

Сейчас все материалы из Сети удалены, а вот, что делать с нательным творчеством, неясно.