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НовостиОбщество4 января 2023 14:02

Житель Тульской области получил штраф за демонстрацию нацистской символики

Символика эта являлась неотъемлемой частью его тела - татуировкой
Игорь КОПЫТОВ
Житель Тульской области получил штраф за демонстрацию нацистской символики

Житель Тульской области получил штраф за демонстрацию нацистской символики

Фото: соцсети

31-летний житель Тульской области оштрафован за нацистские татуировки. Мужчина решил выставить в социальной сети всем на показ свое боди-творчество, за что и понес заслуженное наказание.

Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ч.1 ст.20.3 КоАП РФ и назначил административный штраф.

Сейчас все материалы из Сети удалены, а вот, что делать с нательным творчеством, неясно.