В Тульской области создадут комиссии для постановки граждан на воинский учет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области появятся комиссии по постановке граждан на воинский учет в январе-марте 2023 года. Указ о создании в районах и городских округах комиссий по постановке граждан на воинский учет подписал глава региона.

В их основной состав вошли военный комиссар города или района и фельдшер центра военного комиссариата, а также ряд медицинских специалистов.

Напомним, что первичная постановка на воинский учет граждан мужского пола, достигших 17 лет, ежегодно проводится с 1 января по 31 марта.