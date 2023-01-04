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НовостиОбщество4 января 2023 9:59

Александр Шаманаев дежурит по Туле сегодня, 4 января

На выходных традиционно организовано дежурство сотрудников горадминистрации
Игорь КОПЫТОВ
Александр Шаманаев дежурит по Туле сегодня, 4 января

Александр Шаманаев дежурит по Туле сегодня, 4 января

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

4 января дежурный — заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу Александр Шаманаев.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37, 1391 (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).