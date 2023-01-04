4 января, в среду, туляков ждет пасмурная погода и небольшой морозец

Днем в Тульской области ожидается до -5 градусов Цельсия. При этом северо-западный ветер со скоростью до 6,6 метров в секунду к обеду сменится более умеренным западным до 3,5 м/с. Атмосферное давление в пределах 744-745 мм рт. ст., влажность — до 86%. К ночи даже немного потеплеет – до -2 градусов, сохранится пасмурное небо, возможен небольшой снег. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Днем в Тульской области ожидается до -5 градусов Цельсия. При этом северо-западный ветер со скоростью до 6,6 метров в секунду к обеду сменится более умеренным западным до 3,5 м/с.

Атмосферное давление в пределах 744-745 мм рт. ст., влажность — до 86%.

К ночи даже немного потеплеет – до -2 градусов, сохранится пасмурное небо, возможен небольшой снег.