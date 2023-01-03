В Сети появилось видео про бобров, якобы «ограбивших» сельскохозяйственный склад в Новомосковске Тульской области Фото: соцсети

В соцсетях появился видеоролик, на котором два бобра, шлепая по лужам под проливным дождем, тащат кто капусту, кто морковку. Авторы постов утверждают, что это «дерзкое ограбление» одного из складов в городе химиков. Однако первые же комментарии развенчивают это. Пользователи Сети указывают на несоответствие погоды, а также то, что позади виднеются вовсе не безымянные склады сельхозпродукции, а панорама рынка.

Вызывает сомнение не только место, но время года съемки – совершенно очевидно, что это даже не декабрь, а скорее весна, когда бобры из-за возможного после зимы голода выходят к людям в поисках еды. То есть ролик давний – это подтверждают и те, кто видел его чуть менее года ранее. Очевидно, админы пабликов при очередном «информационном голоде» решились на такой информационный фэйк.

При более внимательном изучении «новомосковские бобры» так и вовсе оказались родом из Японии. Видео с одним из них появляются регулярно в Сети.