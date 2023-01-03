Порядка полутора тысяч обращений поступило на «горячую линию» Минздрава Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Больше двух третей звонков пришлась на 2 января. Основными причинами обращения в больницу и вызова врача на дом становятся повышенная температура и другие симптомы простуды и ОРВИ. Также обращения связаны с необходимостью записаться к врачу или уточнить график работы нужного специалиста.

Напомним, что узнать о режиме работы своей поликлиники жители региона смогут по телефону медучреждения. Центр записи на прием к врачу (до 7 января — с 09:00 до 15:00, 8 января — с 09:00 до 18:00): 33−83−77 и 8−800−450−33−03.