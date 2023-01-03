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НовостиОбщество3 января 2023 13:00

Порядка полутора тысяч обращений поступило на «горячую линию» Минздрава Тульской области

И это статистика только за первые два дня нового года
Игорь КОПЫТОВ
Порядка полутора тысяч обращений поступило на «горячую линию» Минздрава Тульской области

Порядка полутора тысяч обращений поступило на «горячую линию» Минздрава Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Больше двух третей звонков пришлась на 2 января. Основными причинами обращения в больницу и вызова врача на дом становятся повышенная температура и другие симптомы простуды и ОРВИ. Также обращения связаны с необходимостью записаться к врачу или уточнить график работы нужного специалиста.

Напомним, что узнать о режиме работы своей поликлиники жители региона смогут по телефону медучреждения. Центр записи на прием к врачу (до 7 января — с 09:00 до 15:00, 8 января — с 09:00 до 18:00): 33−83−77 и 8−800−450−33−03.