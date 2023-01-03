20 юных туляков прокатились на первом рейсе новогоднего автобуса «ДедМоробус-2023» Фото: материалы пресс-служб

2 января в Туле совершил первый рейс «ДедМоробус» – украшенный елками и гирляндами музыкально-развлекательный автобус. Посетить его уже успели 20 юных туляков.

«ДедМоробус» едет по маршруту: ГКЗ – улица Советская – площадь Ленина – улица Тургеневская – ГКЗ. Во время поездки дети и главные герои Нового года, Дед Мороз и Снегурочка, поют песни, наблюдают за занимательными опытами отвечают на вопросы по достопримечательностям оружейной столицы. В конце путешествия всем участникам акции вручают сладкие подарки.

До 5 января покататься в сказочном автобусе удастся более 400 юным тулякам