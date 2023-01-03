На трассе «Крым» под Тулой погибла семья из Орловской области: прокуратура проверят состояние дороги Фото: соцсети

ДТП случилось 2 января в 11.30 на 161-м км нового направления автомагистрали М-2 «Крым». 48-летний водитель автомобиля Great Wall двигался в направлении Москвы, не справился с управлением и опрокинулся.

Мужчину и двух женщин 50 и 81-лет выбросило из салона. В аварии также пострадала 19-летняя девушка, ее госпитализировали.

Прокуратура Тульской области контролирует установление всех обстоятельств ДТП. Будет также дана оценка деятельности ответственных за содержание дорожного полотна. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.