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НовостиПроисшествия30 декабря 2022 14:56

Мебельная фабрика в Туле не выплачивала зарплату 42 сотрудникам

Общая сумма долга составила 7,1 млн рублей
Источник:kp.ru
Мебельная фабрика в Туле не выплачивала зарплату 42 сотрудникам

Мебельная фабрика в Туле не выплачивала зарплату 42 сотрудникам

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С февраля по октябрь 2022 года фабрика «Экспро Грейд» не выплачивало заработную плату своим 42 сотрудникам. Общая сумма задолженности составила свыше 7 млн 130 тысяч рублей. Общая сумма задолженности составила 7 млн 130 тысяч рублей.

Как сообщают пресс-службы следственного комитета и прокуратуры, в результате проверки было возбуждено уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, а также причастных к нему лиц.