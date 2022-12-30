6 жителей Тульской области попались на уловки мошенников за прошедшие сутки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

2 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 25-летняя женщина из Новомосковска перевела злоумышленникам 498 тысяч 150 рублей, а 63-летняя пенсионерка - 110 тысяч рублей.

68-летней жительнице Суворово предложили дополнительный заработок в интернете. Женщина повелся на заманчивое предложение мошенников и лишился 17 тысяч 500 рублей.

Персональные данные 37-летней женщины, проживающей в Богородицке, попались в руки злоумышленников. Они оформили на неё микрозайм в размере 50 тысяч рублей.

30-летняя тулячка захотела приобрести одежду через соцсеть, но попалась на мошенников. В итоге женщина потеряла 15 тысяч 110 рублей.

В дежурную часть УМВД России по городу Туле с заявлением обратилась 44-летняя женщина. По её словам, она покупала строительные материалы через сайт бесплатного размещения объявлений, который принадлежал злоумышленникам. Пострадавшую обманули на 28 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.