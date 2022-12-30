Мужчина без прав столкнулся со встречным автомобилем Mercedes Фото: Алексей ФОКИН (фото)

30 декабря, на 42-ом километре автодороги "Лапотково-Ефремов» Тепло-Огаревского района, 49-летний мужчина без прав, управляя автомобилем Opel Astra, выехал на полосу встречного движения и врезался в машину Mercedes-Benz, за рулем которого находился 57-летний мужчина. После столкновения автомобиль Mercedes съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадали водитель и 59-летняя пассажирка Opel. Мужчине оказали медицинскую помощь и отпустили домой, а женщину госпитализировали с различными травмами.