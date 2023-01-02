«ИзБутылки — Новый год»: новая выставка в Тульском Центре семейной истории Фото: материалы пресс-служб

В Центре Семейной Истории в Туле проходит выставка красивых, сказочно-зимних светильников и витражей, выполненных из стеклянных бутылок. Это экологическое направление в искусстве называется апсайклинг. Заключается в переработке ненужных материалов в произведения искусства.

Проект «ИзБутылки» работает с весны 2021 года. Вырос он на базе витражной мастерской «Гутарня». За это время, авторы проекта организовали пункт приёма стекла в Тарусе и начали изготавливать из выброшенных бутылок посуду, изразцы, художественные лампы и конечно витражи. Ведут кружок для детей по художественной обработке стекла и мастер-классы для взрослых.

Мастера сами приехали в Тулу показать, что научились делать из выброшенных стеклянных бутылок. Все на тему зимы и Нового года.

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