Туляков приглашают распрощаться со Старым годом в центре «Л. Н. Т.» Фото: материалы пресс-служб

Экспозиция «Прощай, старый год!» посвященна зимним традициям семьи Толстых. На ней представлены подлинные вещи, фотографии, а также зимние пейзажи Ясной Поляны кисти С. А. Толстой, В. С. Константинова, Б. В. Щербакова, А. Л. Москаленко, В. П. Голубова и других художников.

Как отмечала Софья Андреевна Толстая, зима для всей семьи была самой рабочей порой. Лев Николаевич писал, дети были погружены в учебу, а сама Софья Андреевна занималась детьми. К новогодним праздникам Толстые начинали готовиться заранее. Вечерами все члены семьи собирались за столом и принимались делать украшения для елки: золоченые орехи, пестрые, золотые и серебряные звездочки, коробочки и корзиночки из бумаги и картона. Ни одна елка не обходилась без куколок-скелетцев.

Экспозиция выставки рассказывает, какие подарки на Новый год получали дети Толстых, что традиционно подавали на праздничный стол и как относился к безудержному новогоднему веселью Лев Николаевич Толстой.

Выставка будет работать до 22 января.

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