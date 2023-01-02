В музее «Тульские самовары» вспоминают коллекционера Яков Басина Фото: Игорь КОПЫТОВ

Музей одного из символов Тулы приглашает на выставку, посвященную известному туляку, педагогу, исследователю, участнику Великой Отечественной войны Якову Басину (1916-2007) и его коллекции самоваров и других предметов быта.

Яков Наумович более 30 лет преподавал русский язык и литературу. Среди его учеников были актер В.М. Невинный, Герой Социалистического труда летчик гражданской авиации Н.А. Кузнецов, известные конструкторы, ученые, дипломаты.

В Туле Якова Наумовича знают также как коллекционера самоваров. Собирать свою коллекцию он начал после Великой Отечественной войны. В 2006 году она была зарегистрирована в негосударственной части Музейного фонда РФ под № 1. Сейчас дело Якова Наумовича продолжают его сын и внук. Коллекция постоянно пополняется и насчитывает около тысячи самых разных экспонатов.

Познакомиться с самыми интересными предметами этого частного собрания можно будет на новой выставке, где посетители увидят более 100 экспонатов XVIII – нач. XXI вв.

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