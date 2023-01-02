Как попасть к узкому врачу-специалисту в Туле в праздничные дни Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 3, 4, 5 и 6 января с 9:00 до 15:00 туляки смогут обратиться к врачам следующих профильных медучреждений региона:

Тульская областная клиническая больница;

Тульская детская областная клиническая больница;

Тульский областной клинический кардиологический диспансер;

Тульская областная психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. П. Каменева;

Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер;

Тульский областной наркологический диспансер №1;

Тульский областной противотуберкулёзный диспансер №1;

Тульский областной клинический онкологический диспансер;

Тульский областной перинатальный центр;

Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина;

Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;

Центр детской психоневрологии.

Подробности уточняйте по справочным телефонам вышеперечисленных организаций.