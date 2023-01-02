Как попасть к узкому врачу-специалисту в Туле в праздничные дни
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, 3, 4, 5 и 6 января с 9:00 до 15:00 туляки смогут обратиться к врачам следующих профильных медучреждений региона:
Тульская областная клиническая больница;
Тульская детская областная клиническая больница;
Тульский областной клинический кардиологический диспансер;
Тульская областная психиатрическая клиническая больница № 1 имени Н. П. Каменева;
Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер;
Тульский областной наркологический диспансер №1;
Тульский областной противотуберкулёзный диспансер №1;
Тульский областной клинический онкологический диспансер;
Тульский областной перинатальный центр;
Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации им. Я.С. Стечкина;
Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;
Центр детской психоневрологии.
Подробности уточняйте по справочным телефонам вышеперечисленных организаций.