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НовостиЗвезды2 января 2023 7:22

Музыкальные «Сказки у камина» ждут туляков целыми семьями в гости

Пройдут они в «Доме Чехова» на проспекте Ленина
Игорь КОПЫТОВ
Музыкальные «Сказки у камина» ждут туляков целыми семьями в гости

Музыкальные «Сказки у камина» ждут туляков целыми семьями в гости

Фото: материалы пресс-служб

Участников праздника ждет музыкальная сказка в камерном формате домашнего представления у теплого камина в кругу маленьких гостей. Игру актеров дополняет живая музыка в исполнении струнного ансамбля.

Создатели этого мероприятия вдохновлялись атмосферой старинных дворянских салонов и детских рождественских представлений, дошедшей до нас в произведениях писателей. «Сказки у камина» пройдут 2-5 января, начало в 11:00.

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