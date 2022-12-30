Счетчик преткновения: в Дубенском районе мужчина убил знакомого из-за бытового замечания Фото: материалы пресс-служб

24 декабря в квартире по улицы Дружбы в селе Воскресенское Дубенского района было обнаружено тело мужчины с колото-резаными ранами в области головы, многочисленным ушибами.

В квартире проживал его знакомый, житель села Воскресенское, который при допросе отрицал свою причастность к совершению особо тяжкого преступления. Однако, следы, обнаруженные криминалистами свидетельствовали об обратном. После задержания мужчина все же дал признательные показания и подробно рассказал, как хозяин квартиры в грубой форме сделал ему замечание в связи с неэкономным расходованием электроэнергии. Завязалась ссора, в ходе которой он нанес оппоненту несколько ударов ножом в голову, подверг избиению, после чего переместил тело в ванну.

В настоящий момент по ходатайству следователя суд заключил подозреваемого под стражу. Сбор и закрепление доказательств по уголовному делу продолжается.