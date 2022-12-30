Тульская прокуратура выявила случай задержки зарплаты на сумму свыше 7 миллионов рублей Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Пролетарского района по обращениям работников провела проверку исполнения организации трудового законодательства ООО «Экспро Грейд». Выяснилось, что перед 42 работниками с февраля по октябрь 2022 года образовалась задолженность на общую сумму 7,1 млн рублей.

В результате следственный орган возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, ход и результаты расследования которого находятся на контроле прокуратуры. Также прокуратура намерена добиваться выплаты заработной платы и компенсаций каждому работнику.