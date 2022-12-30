В Туле появился третий проекционный пешеходный переход Фото: материалы пресс-служб

Необычная технология не заменяет пешеходный переход, а дублирует его в темное время суток и непогоду - туман, снег, дождь -ведь чаще всего именно при таких условиях происходит максимальное количество ДТП с пешеходами.

Теперь дорожная разметка видна водителям за 150 метров. Кроме того, когда человек начинает движение по пешеходному переходу, подсветка делает его более заметным.

Сейчас в Туле проекционные пешеходные переходы функционируют в трех местах: ул. Максима Горького, 6, ул. Пузакова, 147 и на пересечении улиц Фрунзе и Клары Цеткин.