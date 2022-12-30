В Тульской области перед судом предстанет вор и угонщик, по чьей вине погиб человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По версии следствия 13 января ранее судимый за кражи 43-летний житель деревни Новоселки под Тулой, находясь в квартире знакомого по улице Комсомольской Богородицка, украл со стола в кухне мобильный телефон. А в ночь с 27 на 28 июня 2022 года злоумышленник от здания автомастерской, расположенной по улице Маршала Жукова уже в Туле угнал автомобиль марки «ГАЗ 33023». Покатался и после этого вернул на место парковки.

И все было бы не так страшно, если бы будучи в нетрезвом виде без водительских прав за рулем «ВАЗ-21099» на улице Декабристов оружейной столицы, он, не справившись с управлением, столкнулся с впереди стоящим автомобилем марки Audi Q5. Потому что в результате ДТП находившийся с ним в салоне отечественного авто пассажир скончался на месте.

Теперь туляк обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и ч. 1 ст. 166 УК РФ. Уголовное дело направлено в Богородицкий межрайонный суд Тульской области.