На площади Ленина в Туле открылась новогодняя гастрономическая ярмарка Фото: материалы пресс-служб

По обе стороны главной площади оружейной столицы заработали 8 торговых павильонов в виде новогодних домиков. Во время новогодних гуляний туляки смогут купить горячую еду, напитки, мед и сувениры, а также собственноручно отчеканить новогоднюю монету. Кроме того, для любителей селфи предусмотрены тематические фотозоны.

Ярмарка будет работать ежедневно с 29 декабря по 8 января с 14:00 до 22:00, за исключением последнего дня года. А вот 31 декабря она откроется в 18:00 и будет работать всю ночь до 4 утра.