В Тульской области сотрудник железной дороги осужден за коррупцию Фото: материалы пресс-служб

С августа 2019 года по февраль 2021 года 67-летний инспектор локомотивов в депо Московской дирекции тяги – структурного подразделения дирекции тяги – филиала ОАО «РЖД» вымогал взятки у директора коммерческой организации, осуществляющей ремонт и облуживание железнодорожных составов, за проведение осмотра и подписание актов проверок технического состояния локомотивов, а также за неотражение в данных актах недостатков, препятствующих следованию локомотивов по путям общего пользования, в случае их обнаружения. Общая сумма взяток составила 86 тысяч рублей.

Кроме этого, фигурант уголовного дела ранее был осужден за мелкое взяточничество. Судом он признан виновным по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ и приговорен к наказанию в виде 9,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Плюс штраф в размере 620 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.