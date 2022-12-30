Автопарк тульских спасателей пополнился новыми пожарными спецмашинами Фото: материалы пресс-служб

Пожарно-спасательным подразделениям региона передано 14 единиц техники и снаряжения. Парк тульского МЧС и пожарной охраны пополнили автоцистерны, автолестница, грузовой бортовой автомобиль на базе УРАЛ, транспорт для личного состава и другая техника различного назначения. Кроме того, новые квадрокоптеры, пожарные рукава и дымососы, тепловизоры и автомобильные радиостанции. Также передали более 1000 пожарных рукавов, 15 тонн синтетического углеводородного пенообразователя и многое другое.

Полученные автомобили обладают высокой проходимостью. Это способствует сокращению времени прибытия пожарных на место происшествия в труднодоступные районы. Квадрокоптеры, оснащенные тепловизорами, позволят проводить поисково-спасательные работы и мониторинг обстановки более оперативно и качественно. Новая техника и оборудование станут отличными помощниками для тульских огнеборцев в спасении жизни людей.

В кратчайшие сроки технику и оборудование направят в подразделения пожарной охраны Тулы, Узловского, Алексинского и Богородицкого районов, Плавского, Одоевского, Щекинского, Новомосковска и Донского.