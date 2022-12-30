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НовостиОбщество30 декабря 2022 6:33

В Тульской области двух заключенных оштрафовали за нацистские татуировки на теле.

Об этом сообщает телеграмм-канал «ТулаЭкстремизм»
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области двух заключенных оштрафовали за нацистские татуировки на теле.

В Тульской области двух заключенных оштрафовали за нацистские татуировки на теле.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Два уроженцами Московской области, отбывающих сроки за совершение преступлений на бытовой почве, решили похвастаться своими «наколками». Одному из заключенных 44 года, другому - 27 лет.

У молодого любителя нацизма на теле красуется символика 36-й дивизии СС (перекрещенные гранаты) и эмблема СС в виде молнии. У того кто постарше - свастика в классическом виде.

Теперь обоих мужчин суд решил оштрафовать за такие «художества».