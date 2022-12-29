На Белевском кладбище в Тульской области уберут несанкционированную свалку Фото: материалы пресс-служб

На территории кладбища, расположенного в 450 метрах от д. № 31 по ул. Маяковского г. Белева обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов, которая нарушает требование законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. При этом, вопреки требованиям федерального законодательства, администрация не принимала никаких мер по её ликвидации.

Прокуратура Белевского района заинтересовалась данным вопросом и провела проверку, в результате которой суд обязал орган местного самоуправления убрать несанкционированную свалку в срок не позднее 30 дней после вступления решения суда в законную силу.