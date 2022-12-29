За 2022 год санитарная авиация доставила в больницу 222 пациента Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В июле 2019 года в Тульской области начала работать санитарная авиация. На борту находится авиабригада в составе врача-реаниматолога и фельдшера.

Как сообщает министерство здравоохранения Тульской области, в 2022 году санавиации доставил в больницу 190 взрослых пациентов и 32 ребенка, половина из которых младше 1 года.

Также, в этом году были приобретены мобильные комплексы посадочных вертолётных огней, которые позволили расширить возможности работы санавиации в темное время суток.