Продолжение приключений Снежной королевы покажут юным тулякам на каникулах Фото: материалы пресс-служб

«Снежная королева. Продолжение» - так называется сказочная премьера – волшебная зимняя история для маленьких и взрослых, которая поможет создать новогоднее настроение всем без исключения.

Все помнят старую добрую сказку Ганса-Христиана Андерсена про холодную Снежную Королеву и отважную девочку Герду. Но мало кто знает, что было дальше… Отрицательная героиня не исчезла навсегда, ведь добро и зло сосуществуют, как свет и тьма, постоянно. И Снежная Королева вернулась в свой ледяной дворец, а захватив в ледяной плен простодушных и трусливых пиратов и девочку.

Спектакли пройдут 2-4 января в 11:00, 5 января в 14:00, 7 января в 11:00 и 14:00.

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