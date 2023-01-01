В Ясной Поляне под Тулой Рождество будет «мохнатым» Фото: Игорь КОПЫТОВ

3 января 2023 года в Доме культуры «Ясная Поляна» состоится детский спектакль «Мохнатое Рождество» от калужского «Театра КУ». Это сказочная зимняя история для детей и их родителей по мотивам новогодних и рождественских сказок.

В заячьей семейке дети видят зиму впервые – они родились осенью. Все им в новинку: и снег, и мороз, и таинственное Рождество, о котором говорят взрослые. Толком в лесу никто ничего про Рождество рассказать не может. Известно одно: в этот праздник в дом должен прийти Рождественский Гном. И вот ожидание и поиски Гнома перерастают для зайчат в опасное приключение!

Начало спектаклей в 12:00 и 15:00.

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