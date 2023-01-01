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НовостиЗвезды1 января 2023 10:00

Герои русских сказок приехали в гости в Тулу в рамках выставки «Искусство куклы: не быть, но жить»

Проходит она в Выставочном зале на Красноармейском проспекте
Игорь КОПЫТОВ
Герои русских сказок приехали в гости в Тулу в рамках выставки «Искусство куклы: не быть, но жить»

Герои русских сказок приехали в гости в Тулу в рамках выставки «Искусство куклы: не быть, но жить»

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Экспозиция Союза театральных деятелей России включает работы из коллекции Тульского государственного театра кукол. Сделаны они руками художника-постановщика Надежды Ваниной, Надежды Поляковой и других.

Посетители увидят кукол из спектаклей«Огниво», «Финист Ясный Сокол», «Золушка», «Серебряное копытце», «О царе Салтане» и других. Гости также рассмотрят образы Золушки и Мачехи, Солдата и Принцессы, Трубача и Дарёнки.

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