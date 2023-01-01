Сделать прививку от коронавируса туляки смогут и на праздниках Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пункты вакцинации продолжат работу по графику своих медицинских учреждений. Будут открыты и прививочные кабинеты возле торговых центров «Макси» и «Глобус».

При этом сделать прививку в ТРЦ «Гостиный двор» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске можно будет в указанное время:

1 января - с 12-00 до 15-00;

2 января - с 10-00 до 15-00;

С 3 по 6 - с 10-00 до 16-00;

7 января - с 10-00 до 12-00;

8 января - с 10-00 до 16-00.