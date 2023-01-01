Как в Тульской области работают музеи в праздничные дни Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сегодня, 1 января, большинство филиалов ГУК ТО «Тульское музейное объединение» - выходные. Исключения составят: Тульский кремль, музей «Тульские самовары», военно-исторический музей и музей декоративно-прикладного и народного искусства. Все они ждут гостей с 14:00 до 18:00.

Со 2 по 7 января Тульский кремль, военно-исторический музей, «Тульские самовары», музей декоративно-прикладного и народного искусства, областной краеведческий музей, музей изобразительных искусств, выставочный зал на Красноармейском, музей П.Н. Крылова, дом-музей В.В. Вересаева работают с 10:00 до 20:00. Богородицкий дворец-музей и парк, мемориальный музей Н.И. Белобородова, историко-мемориальный музей Демидовых, «Музей обороны Тулы» - с 10:00 до 19:00. Музей «Спасское» им. В.А. Стародубцева, Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник,

Историко-культурный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Бежин луг», Заокский музейный кластер — с 10:00 до 18:00, а Военно-мемориальный комплекс «Бронепоезд «Тульский Рабочий» - с 11:00 до 19:00.

8 Января все музеи открыты с 10:00 до 18:00, кроме бронепоезда — он с 11:00 до 19:00.