На территории Тульской области в новогодние праздники будет проводиться профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в Тульской области будут проводить операцию «Нетрезвый водитель». ГИБДД напоминают, что одной из главных причин аварийных ситуаций на дорогах – медленная реакция водителей, которая напрямую зависит от физического состояния человека. Даже при употреблении незначительной дозы алкоголя скорость реакции снижается и не позволяет водителю адекватно оценивать дорожную обстановку.

Особое внимание будет уделяться местам проведения праздничных мероприятий, массового отдыха граждан, объектам реализации алкогольной продукции, отдаленным населенным пунктам.

За 2022 год в Тульской области произошло 166 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и водителей, отказавшихся от процедуры медицинского освидетельствования. В них погибли 47 человек и еще 229 получили травмы.

Напоминаем, что водителям, при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком от 1.5 до 2 лет.