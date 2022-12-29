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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 12:20

В Тульской области женщина-водитель врезалась в металлическое ограждение с последующим попутным столкновением с грузовиком

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Источник:kp.ru
В Тульской области женщина-водитель врезалась в металлическое ограждение с последующим попутным столкновением с грузовиком

В Тульской области женщина-водитель врезалась в металлическое ограждение с последующим попутным столкновением с грузовиком

Фото: материалы пресс-служб

28 декабря на 284-м километре автодороги М-4 «Дон» Воловского района Тульской области 54-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Rapid, не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение, а после столкнулась с попутным транспортным средством «ГАЗ Next», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Skoda. Её госпитализировали с различными травмами.