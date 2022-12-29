В Тульской области женщина-водитель врезалась в металлическое ограждение с последующим попутным столкновением с грузовиком Фото: материалы пресс-служб

28 декабря на 284-м километре автодороги М-4 «Дон» Воловского района Тульской области 54-летняя женщина, управляя автомобилем Skoda Rapid, не справилась с управлением и врезалась в металлическое ограждение, а после столкнулась с попутным транспортным средством «ГАЗ Next», за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель автомобиля Skoda. Её госпитализировали с различными травмами.