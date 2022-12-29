Новый гостиничный комплекс федеральной сети открылся в Ясной поляне Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По поручению Губернатора Алексея Дюмина, 28 декабря председатель правительства Тульской области посетил новый гостиничный комплекс, который открылся в Ясной поляне.

В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации данного проекта. Объем инвестиций составил 664 млн рублей.

Всего номерной фонд первой очереди насчитывает 89 номеров, 5 из которых адаптированы для маломобильных посетителей.

На данный момент у отеля 4 звезды. На территории комплекса расположены ресторан, костровая поляна, три гостиничных корпуса, прогулочная зона, детская площадка, воркаут-зона, веревочный парк. А в следующем году планируется открытие VIP-корпуса и СПА-центра.