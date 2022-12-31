МРЭО в Тульской области на каникулах меняют расписание работы
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
3 января: отделение № 9, 9.00−18.00 (Киреевск, ул. Дорожников, 5), тел. 8 (48741) 6−09−26; отделение № 10, 9.00−18.00 (Новомосковск, Узловский проезд, 5), тел. 8 (48762) 6−79−70; отделение № 12, 9.00−18.00 (Щекино, ул. Советско-Чехословацкой Дружбы, 19-а), тел. 8 (48751) 6−08−69.
4 января: отделение № 1, 9.00−18.00 (192 км автодороги «Крым»), тел. 8 (4872) 32-44-00, 32−44−17, 32−44−14, 32−44−09; отделение № 6, 9.00−18.00 (Алексин, ул. Кутузова, 7), тел. 8 (48753) 6−30−05; отделение № 7, 9.00−18.00 (Донской, ул. Заводская, 1-а), тел. 8 (48746) 5−39−15.
5 января: отделение № 1, 9.00−18.00, отделение № 6, 9.00−18.00, отделение № 8, 9.00−18.00 (Ефремов, Тульское шоссе, 139), тел. 8 (48741) 6−17−54, отделение № 11, 9.00−18.00 (Суворов, Строителей, 2), тел. 8 (48763) 2−60−03.
6 января: отделение № 8, 9.00−18.00, отделение № 9, 9.00−18.00, отделение № 10, 9.00−18.00, отделение № 11, 9.00−18.00.
8 января: отделение № 7, 9.00−18.00, отделение № 12, 9.00−18.00.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
С 9 января — в штатном режиме.