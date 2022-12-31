Где в Туле официально разрешено запускать фейерверки в Новогоднюю ночь Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В самой Туле площадок немного - 10. Например, в деревне Зимаровка, в поселке Ильинка, в поселке Рассвет, 35 - площадка перед МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Рассветский» и площадка перед МБУК «Культурно-досуговое объединение» филиал «Федоровский», в селе Алешня, ул. Центральная, 35, в поселке Петровский, в ста метрах северо-восточнее от дома №16 по ул. К. Паустовского также на традиционном месте - ул. Железнодорожная, 60/2, в п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 10-в (западнее 70 м), при въезде в поселок Шатск, плюс набережная реки Упы рядом с хоккейной коробкой и Кировский сквер напротив водонапорной башни.

Спасатели напоминают несложные правила, которые помогут избежать неприятных казусов при создании огненной иллюминации. Во-первых, при покупке обязательно проверяйте срок годности и состояние упаковки – просроченная или подмокшая пиротехника может не сработать. Также стоит помнить, что запуск пиротехники при порывистом ветре категорически запрещается. Запускать пиротехнику должен взрослый и трезвый человек, ни в коем случае не доверяйте запуск детям – они должны радоваться праздничному фейерверку, а не пострадать от него. Тщательно изучите инструкцию, прилагаемую к купленному фейерверку – что поджигать, куда направлять, как устанавливать. Не стоит запускать салюты с рук (исключение бенгальские огни и хлопушки).

Если фейерверк не запустился, не стоит сразу же бежать к нему и выяснять причину – бракованный салют может сработать с задержкой. Необходимо подождать десять минут и за это время убедиться, что фейерверк не тлеет. Пробовать повторно запускать неразорвавшуюся пиротехнику чревато.

После запуска уберите за собой на месте проведения салюта – не превращайте его в минное поле. Тщательно соберите остатки фейерверков и поступите с ними так же, как с невзорвавшейся пиротехникой – на двое суток поместите в емкость с водой, ведь даже после использования остатки могут быть огнеопасными. После такой обработки можно выбросить использованную пиротехнику вместе с бытовым мусором. Сжигать на открытом костре такие отходы нельзя.