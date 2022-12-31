На Новый год в Туле ограничат парковку и движение в центре Тулы
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Так, с 00:00 31 декабря до 6.00 1 января будет запрещена остановка и стоянка:
- на ул. Менделеевской от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской,
- на ул. Фридриха Энгельса от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади,
- на Крестовоздвиженской площади,
- на ул. Союзной от дома №9 до Крестовоздвиженской площади,
- на ул. Революции от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.,
- на ул. Благовещенской на участке от Союзного переулка до Благовещенского переулка,
- в Черниковском, Денисовском и Союзном переулке.
А с 16.00 31 декабря до 9.00 1 января будет перекрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках улично-дорожной сети:
– ул. Ф. Энгельса – ул. Советская;
– ул. Революции – ул. Ф. Энгельса;
– ул. Союзная, 9;
– Благовещенский переулок – ул. Благовещенская;
– ул. Тургеневская – ул. Менделеевская;
– ул. Советская, 3;
– пр. Ленина – ул. Советская;
– Денисовский пер. – Крестовоздвиженская пл.;
– ул. Революции – ул. Советская.