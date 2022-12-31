Как в Туле будут работать поликлиники и больницы в новогодние праздники Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 31 декабря и с 1 по 8 января по всех поликлиниках региона с 9:00 до 15:00 будет принимать дежурный врач. Пациенты смогут вызвать доктора на дом и сделать тест на коронавирус. Кроме того, с 3 по 6 января в поликлиниках Тульской области с 9:00 до 15:00 будут работать врачи-специалисты, а также проводиться лабораторные и диагностические исследования.

При возникновении зубной боли в новогодние праздники туляки смогут обратиться за помощью к дежурному врачу с 9:00 до 15:00 в филиалах и подразделениях Тульской областной стоматологической поликлиники. После 15:00 неотложную стоматологическую помощь оказывают только в горбольнице №7 на улице Тимирязева.

Все травмпункты - Ваныкинской больницы на улице Первомайской, городской больницы №11 на улице Чаплыгина и детский травмпункт в детской областной больнице на улице Бондаренко - будут вести прием круглосуточно.