Сотрудники Госавтоинспекции помогли застрявшему на трассе автомобилю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

16 декабря на 86-ом километре автодороги «Лапотково – Ефремов» Ефремовского района сотрудники Госавтоинспекции обнаружили легковой автомобиль, припаркованный в тёмное время суток, на неосвещенном участке автодороги, без включенных габаритных огней и без выставленного знака аварийной остановки.

Как выяснилось, причиной остановки стала поломка топливного насоса в транспортном средстве. В автомобиле помимо водителя, находились его супруга и мама.

Полицейские пересадили в патрульный автомобиль замёрзших женщин и помогли водителю добраться до ближайшего технического центра, где он приобрёл необходимые запчасти, а после оказали содействие в ремонте автомобиля.