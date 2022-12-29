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НовостиОбщество29 декабря 2022 11:17

Сотрудники Госавтоинспекции помогли застрявшему на трассе автомобилю

У машины произошла поломка топливного насоса
Источник:kp.ru
Сотрудники Госавтоинспекции помогли застрявшему на трассе автомобилю

Сотрудники Госавтоинспекции помогли застрявшему на трассе автомобилю

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

16 декабря на 86-ом километре автодороги «Лапотково – Ефремов» Ефремовского района сотрудники Госавтоинспекции обнаружили легковой автомобиль, припаркованный в тёмное время суток, на неосвещенном участке автодороги, без включенных габаритных огней и без выставленного знака аварийной остановки.

Как выяснилось, причиной остановки стала поломка топливного насоса в транспортном средстве. В автомобиле помимо водителя, находились его супруга и мама.

Полицейские пересадили в патрульный автомобиль замёрзших женщин и помогли водителю добраться до ближайшего технического центра, где он приобрёл необходимые запчасти, а после оказали содействие в ремонте автомобиля.