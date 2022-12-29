Жители Тульской области обогатили мошенников на 2 миллиона 822 тысячи 736 рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. Так, 89-летняя женщина из Тулы перевела злоумышленникам 632 тысячи рублей, 67-летняя жительница Донского - 101 тысячу 736 рублей и 56-летняя женщина, проживающая в Щёкино, лишилась 42 тысяч рублей.

Также, пожилая 85-летняя женщина обратилась в отдел МВД России по городу Ефремов. Она сообщила, что ей поступил звонок с информацией о том, что её дочь якобы попала в аварию, и для урегулирования данной ситуации необходимо заплатить круглую сумму денег. К ней приехал неизвестный мужчина, которому она передала 500 тысяч рублей. А после передачи денег, потерпевшая решила позвонить дочери, с которой оказывается ничего подобного не происходило.

67-летняя женщина, проживающая в Алексине, сообщила полицейским, что ей поступил звонок с ранее неизвестного телефонного номера. Молодой человек, представившись брокером одной из Интернет-платформ, предложил потерпевшей инвестировать свои денежные средства в крупные государственные и международные проекты, с целью получения дохода с прибыли от их реализации. Женщина зарегистрировалась на интернет площадках, указав свои полные персональные данные. Мошенник убедил её перевести на указанные банковские счета 1 миллион 320 тысяч рублей, из которых 1 миллион 170 тысяч она оформила в кредит.

26-летнему жителю Щёкино предложили дополнительный заработок в интернете. Мужчина повелся на заманчивое предложение мошенников и лишился 30 тысяч рублей.

45-летнему мужчине из Новомосковска со взломанной страничке в соцсети его сестры написали злоумышленники. Они обманом заставили перевести 22 тысячи рублей, сказав что она попала в сложную жизненную ситуацию.

С 67-летней тулячкой связался незнакомец, ввёл её в заблуждение и убедил приобрести кристаллы для снятия порчи. Сумма покупки составила 310 тысяч рублей, но оплаченный товар ей так и не доставили.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.