Тульский онкодиспансер первым в России получил новейшую разработку Росатома Фото: материалы пресс-служб

27 декабря Тульский областной клинический онкологический диспансер первым начал лечить пациентов с онкологическими заболеваниями при помощи «Брахиума». Ежегодно планируется проведение с помощью аппарата более 500-600 лечебных процедур для пациентов из Тульской области и даже ближайших регионов.

Гамма-терапевтический комплекс предназначен для комплексного лечения онкологических заболеваний органов малого таза, молочной железы, пищевода, носоглотки и полости рта методом контактной лучевой терапии. Данный способ используется как самостоятельно, так и совместно с дистанционной лучевой терапией, химиотерапией и хирургическими методами.

Аппарат на 80% состоит из отечественных комплектующих. По своим характеристикам гамма-терапевтический комплекс «Брахиум» не уступает зарубежным аналогам, но на 15-20% дешевле.