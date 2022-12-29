В Туле мужчина с пистолетом напал на сидевшую за рулем авто женщину Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Максима Горького. Автоледи пыталась развернуться, и в этот момент к ней подбежал мужчина с пистолетом или похожим на него предметом в руках, оскорбляя и обещая убить. Предположительно, она припарковалась на своем автомобиле на том место, куда хотел встать таксист. Девушка попыталась вызвать помощь по телефону, однако, нападавший вырвал его, бросил в сугроб и убежал. Пока потерпевшая искала гаджет, мужчина уехал.

На данный момент подозреваемый задержан, доставлен в полицию, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.