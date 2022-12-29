Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 7:29

В Туле мужчина с пистолетом напал на сидевшую за рулем авто женщину

Предположительно, причиной конфликта стало парковочное место
Игорь КОПЫТОВ
В Туле мужчина с пистолетом напал на сидевшую за рулем авто женщину

В Туле мужчина с пистолетом напал на сидевшую за рулем авто женщину

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Инцидент произошел в одном из дворов на улице Максима Горького. Автоледи пыталась развернуться, и в этот момент к ней подбежал мужчина с пистолетом или похожим на него предметом в руках, оскорбляя и обещая убить. Предположительно, она припарковалась на своем автомобиле на том место, куда хотел встать таксист. Девушка попыталась вызвать помощь по телефону, однако, нападавший вырвал его, бросил в сугроб и убежал. Пока потерпевшая искала гаджет, мужчина уехал.

На данный момент подозреваемый задержан, доставлен в полицию, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.