«КостерОК» у «Ретро-телевизора»: новогодние каникулы в тульских парках Фото: материалы пресс-служб

В Белоусовском парке все первые семь дней нового года на главной сцене с 12:00 до 14:00 и с 17:00 до 18:00 ждет кинопоказ тематических фильмов, с 14:00 до 15:00 — музыкальная гостиная, с 16:00 до 17:00 — эстрадные концерты с участием местных коллективов. А вот с 15:00 до 16:00 1, 3, 4 и 6 января будет выступать Рождественский духовой оркестр, а 2, 5 и 7 января — ансамбль «Легенда».

На фонтанной площади каждый день с 12:00 до 18:00 развернется новогодняя и рождественская ярмарка тульских мастеров, будет проводиться акция «КостерОК», работать фотозона «Ретро-телевизор».

На катке с 15:00 до 17:00 организуют «Волшебный лед» - массовые катания с любимыми сказочными персонажами, а 1 и 7 января в дополнение к этому с 16:30 до 18:00 здесь пройдет эстрадный концерт.

Программа «Волшебный лед» в 12:00 и выступления тульских вокалистов и фольклорных коллективов с 14:00 до 17:00 пройдут 1, 2, 4, 5, 7 января в Комсомольском и 1, 3, 4, 6, 7 января — в Пролетарском парках.

В парке «Патриот» все дни: в 11:00 — экскурсия по военной технике, в 12:00 — мастер-класс «тактико-технические характеристики стрелкового вооружения», а еще бесплатные просмотры фильмов в планетарии. Только три дня: 3, 5, и 7 января с 10:00 будет работать бесплатный тир, а 6 января в 17:00 пройдет мастер-класс по изготовлению елочных игрушек.

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