В Туле полиция поймала телефонного вора Фото: Алексей ФОКИН (фото)

27-летняя женщина, проживающая в Туле, оставила свой телефон в неустановленном месте в одном из местных торговых центров, а после не смогла его найти. В связи с этим, пострадавшая обратилась в полицию с заявлением.

После просмотра камер видеонаблюдения, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение злоумышленницы. Ей оказалась 31-летняя женщина, которая после задержания призналась в содеянном.

Похищенный смартфон изъяли и вернули законной владелице.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.