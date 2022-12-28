Житель Тульской области попался на уловки мошенников, купив мандарины на 688 тысяч рублей

37-летняя женщина, проживающих в Киреевске, попалась на самую распространенную уловку мошенников. Ей звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал её перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В итоге пострадавшая перевела злоумышленникам 140 тысяч рублей.

49-летний мужчина захотел приобрести мандарины в интернете, но попал на сайт принадлежащий мошенникам. Мужчина «приобрел» оранжевые фрукты на сумму 688 тысяч рублей.

В такую же ситуацию попал 73-летний пожилой житель Алексина. Он повелся на продажу очков, якобы оказывающих лечебное действие. Мужчина, недолго думая, перевел злоумышленникам 20 тысяч рублей.

24 летней девушке, проживающей в Туле, поступил звонок, якобы от владельца магазина, в котором работает пострадавшая. Мошенник ввел в заблуждение девушку и убедил перевести её 50 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.